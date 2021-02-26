Съемки фильма "Новая Земля" об истории освоения Арктики планируют завершить в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Съемки документального фильма "Новая Земля" об истории освоения российской Арктики и о современных исследованиях северных земель планируют завершить во время экспедиций в 2021 и 2022 годах. Об этом сообщил в пятницу на ежегодной конференции "День Арктики в Президентской библиотеке" автор фильма, руководитель медиагруппы Русского географического общества (РГО) режиссер Леонид Круглов.

"Надеюсь, что в 2021 и 2022 годах мы сможем там поработать, и все архипелаги Арктики окажутся охваченными. Мы сможем собрать широкомасштабное зрелищное полотно, рассказывающее об истории российской высокоширотной Арктики и о тех экспедициях, исследованиях, которые проводятся там сейчас", - сказал Круглов.

Он отметил, что реализация совместного с РГО и Северным флотом проекта началась в 2018 году. Его география охватывает Архангельск, архипелаги Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Де-Лонга, полуострова Ямал, Таймыр, острова Ушакова, Врангеля, поселок Тикси и Новосибирские острова. К настоящему времени съемки фильма были проведены на всех географических объектах, кроме архипелагов Северная Земля и Де-Лонга.

Автор проекта также отметил, что в рамках двухмесячной экспедиции в 2021 году планируется исследовать затонувший ледокол "Вайгач", стоянки мореходов XIX века в заливе Симса у островов Фаддея, провести работы по поиску затонувшего судна канадской арктической экспедиции "Карлук" в Чукотском море. Также участники проекта собираются провести комплексное исследование структуры островов для определения сейсмической и вулканической опасности и повторные зоологические наблюдения. Кроме того, в ходе экспедиции возможно открытие нового пролива в районе мыса Арктический на архипелаге Северная Земля.

По словам Круглова, в апреле будет представлена книга-фотоальбом с кадрами со съемок фильма и из экспедиций.