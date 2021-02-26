Курские власти отменили обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет

КУРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Курской области отменили режим обязательной самоизоляции для жителей региона старше 65 лет. С 1 марта будет действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции, предприятиям также рекомендуется не возвращать на рабочие места сотрудников старше 65 лет, сообщил в пятницу на заседании оперштаба региона губернатор области Роман Старовойт.

"С 1 марта рекомендовать жителям 65 плюс находиться на режиме самоизоляции", - сказал Старовойт. Режим обязательной самоизоляции для пожилых ввели в регионе в октябре 2020 года.

При этом региональные власти рекомендуют предприятием, где ранее сотрудники старше 65 лет перешли на самоизоляцию или работают дистанционно, не возвращать их на рабочие места. Как отметил Старовойт, аналогичная рекомендация действует в отношении сотрудников администрации Курской области в возрасте старше 65 лет.

По данным регионального оперштаба, к 26 февраля в Курской области зарегистрировано 30 454 случая новой коронавирусной инфекции, прирост за сутки составил 138 случаев. Выздоровели с начала пандемии 27 147 пациентов, умерли 448. В регионе действуют обязательный масочный режим, запрет на работу танцевальных площадок, ограничения при проведении массовых мероприятий.