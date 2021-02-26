В Бурятии продлили масочный режим и запрет на массовые мероприятия

УЛАН-УДЭ, 26 февраля. /ТАСС/. Ограничительные меры, введенные ранее из-за пандемии коронавируса, продлены в Бурятии до 31 марта 2021 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба республиканского правительства.

"Комплекс ограничительных мероприятий на территории региона продлен по 31 марта 2021 года включительно. Таким образом продлен режим самоизоляции для граждан от 65 лет и старше, а также имеющих хронические заболевания, сохраняются требования о социальном дистанцировании в общественных местах, использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания в местах массового пребывания, в общественном транспорте, в зданиях органов власти и подведомственных им учреждений", - сообщили в пресс-службе.

По-прежнему в Бурятии не разрешается проводить досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные, публичные массовые мероприятия.

Также не разрешено пока работать детским развлекательным, игровым зонам, зонам отдыха, аттракционам внутри торговых центров и комплексов.

В Бурятии зарегистрировано 33 528 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, из них 103 - за последние сутки. В стационарах республики сейчас получают лечение 738 пациентов, занятость коечного фонда составляет 67,6%. Амбулаторное лечение проходят 909 пациентов с COVID-19. Умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 711 человек.