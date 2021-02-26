Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлили до 14 марта

КРАСНОДАР, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края приняли решение продлить режим повышенной готовности, введенный в регионе для борьбы с распространением коронавируса, до 14 марта. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации края в четверг.

"Режим повышенной готовности на Кубани продлен до 14 марта. Соответствующее постановление подписал губернатор края Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что жители и гости региона должны использовать средства защиты органов дыхания в местах массового пребывания, сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Организации и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить соблюдение масочного режима работниками и посетителями. Также сохраняется запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным присутствием людей, а число участников деловых мероприятий по-прежнему ограничивается количеством в 100 человек.

"Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции", - добавили в пресс-службе.

По данным оперативного штаба региона на пятницу, на Кубани общее количество случаев заражения коронавирусом составляет 38 117, выздоровели 32 513 пациентов.