Умер главный редактор издательства "Молодая гвардия" Андрей Петров

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Главный редактор издательства "Молодая гвардия" Андрей Петров умер в четверг после тяжелой болезни. Об этом сообщили в пятницу в издательстве.

"25 февраля на 62-м году жизни после тяжелой болезни скончался наш главный редактор Андрей Витальевич Петров", - говорится в сообщении.

Андрей Петров был назначен главным редактором издательства в 1996 году. В 2007 году ему было присвоено звание заслуженного работника культуры РФ.

Издательство "Молодая гвардия" начало работу 10 октября 1922 года как кооперативное издательство при ЦК Российского коммунистического союза молодежи (позже - ВЛКСМ). В издательстве вышли книги знаменитых серий "Жизнь замечательных людей", "Библиотека современной фантастики", "Зарубежный детектив", "Эврика", "История в романах, повестях, документах" и других.