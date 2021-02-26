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Взрыв газа в доме в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде часть жильцов вернулась в свои квартиры после взрыва в пристройке

В городской администрации также сообщили, что несущие конструкции дома не пострадали

ТАСС, 26 февраля. В Нижнем Новгороде жители пяти из шести подъездов дома, где в пристройке произошел взрыв, могут вернуться в свои квартиры, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"По предварительным выводам экспертов, несущие конструкции дома не пострадали. Поэтому жители подъездов первого и третьего корпусов, а также второго подъезда второго корпуса могут возвращаться домой. Жители первого подъезда второго корпуса, если им негде переночевать, сегодня с 18:00 могут на ближайшие сутки разместиться в гостинице Marins Park Hotel, где им будет предоставлено трехразовое питание", - цитирует пресс-служба замглавы Нижнего Новгорода Дмитрия Сивохина.

По данным властей, домой жители будут возвращаться группами по несколько человек в присутствии сотрудников правоохранительных органов и МЧС.

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РоссияНижегородская областьВзрыв газа в доме в Нижнем Новгороде
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