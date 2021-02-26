В Псковской области продлили ограничения по коронавирусу до 31 марта

ПСКОВ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Псковской области, где общее число заразившихся коронавирусом приблизилось к отметке в 32 тыс., продлили ограничения по этой инфекции до 31 марта, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу внес очередные изменения в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Так, ограничительные мероприятия (карантин) на территории региона продлены по 31 марта", - отмечается в сообщении.

Кроме того, власти объявили о завершении работы псковской городской больницы в качестве центра для лечения пациентов с коронавирусом. Учреждение закрылось на дезинфекцию, после чего вернется к работе в обычном режиме.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения составляет 31 806, 20 877 человек выздоровели, 168 пациентов умерли. На данный момент в регионе из-за угрозы распространения инфекции переведены на закрытый режим работы все социальные учреждения, включая интернаты для престарелых. В регионе действует также запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии 50-процентной наполняемости залов.