Ульяновские ЗАГСы с 27 февраля начнут регистрировать браки без ограничений по числу гостей

УЛЬЯНОВСК, 26 февраля. /ТАСС/. Торжественная регистрация браков в ЗАГСах Ульяновской области с 27 февраля будет разрешена с участием неограниченного числа гостей. Такое решение принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, говорится в распространенном сообщении пресс-службы правительства региона.

Торжественная регистрация брака с присутствием не более десяти гостей была разрешена в Ульяновской области с 25 января. Ранее, начиная с 13 ноября 2020 года, она проводилась без присутствия гостей.

"С 27 февраля новые изменения в указ снимают ограничения по количеству присутствующих при регистрации заключения брака в торжественной обстановке органами записи актов гражданского состояния", - отмечается в сообщении.

В регионе продолжает действовать масочный режим в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте и местах массового скопления граждан, а также социальное дистанцирование. Действие режима повышенной готовности в регионе продлевается по 31 марта.

По данным регионального штаба на 26 февраля, в Ульяновской области выявлено 47 590 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 45 812 человек. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе умерли 784 пациента с подтвержденной инфекцией.