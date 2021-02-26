Поставки вакцины AstraZeneca в Канаду начнутся в марте

ОТТАВА, 26 февраля. /ТАСС/. Компания AstraZeneca начнет поставки своей вакцины в Канаду в марте. Об этом в пятницу заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

По его словам, "поставки начнутся уже весной". Всего Канада на данный момент зарезервировала для себя 20 млн доз препарата этой компании. "До конца марта мы получим 6,5 млн доз вакцины компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Еще десятки миллионов доз этих вакцин прибудут в апреле - июне", - добавил премьер-министр.

Ранее в пятницу Министерство здравоохранения Канады одобрило использование на территории страны вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. В ведомстве отметили, что эффективность вакцины специалистами оценивается в 62,1%, а прививки этим препаратом могут делать лица старше 18 лет.

Вакцинация в Канаде началась 14 декабря. Пока в стране доступны вакцины, созданные американскими компаниями Pfizer и Moderna.

Оттава заключила контракты на поставку вакцин от коронавируса с такими компаниями, как AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sanofi и GSK (GlaxoSmithKline). В общей сложности Канада зарезервировала для себя более 400 млн доз вакцин.