Премьер Франции отклонил идею мэрии Парижа ввести в городе трехнедельный карантин

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство Франции не считает целесообразным поддерживать предложение парижских властей ввести в столице трехнедельный карантин с тем, чтобы затем рестораны, музеи и театры смогли возобновить работу. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Франции Жан Кастекс во время визита в госпитальный центр Нанта.

"Вы уже слышали о предложении мэрии Парижа ввести режим самоизоляции на три недели, после чего, как предполагается, ситуация с пандемией изменится. Но вы хорошо знаете, что на фоне распространения штаммов коронавируса изменить санитарную ситуацию так быстро невозможно", - сказал Кастекс во время общения с персоналом центра. По словам премьера, введение режима самоизоляции на такой короткий срок является бессмысленным.

Ранее первый заместитель мэра столицы Эмманюэль Грегуар в интервью радиостанции France Info сообщил, что мэрия Парижа намерена предложить правительству страны ввести в городе карантин сроком на три недели. Он отметил, что "эта мера позволила бы затем открыть все закрытые заведения". Данная инициатива была озвучена после заявления премьер-министра в четверг о том, что власти считают необходимым на фоне роста случаев заражения коронавирусом "ввести усиленный контроль за ситуацией" в Париже и в 19 департаментах. Грегуар подчеркнул, что "выжидание является наихудшим решением, так как это не более чем полумера".

Во Франции 16 января в связи с высокими показателями заболеваемости был введен комендантский час. Он действует с 18:00 до 06:00. В стране также остается в силе требование обязательного ношения масок в общественных местах. Штраф за нарушение предписаний властей составляет 135 евро. В стране закрыты музеи, театры, большинство ресторанов и кафе.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции зарегистрировано более 3,6 млн случаев заражения коронавирусом. От последствий инфекции с начала марта прошлого года умерли более 85 тыс. человек.