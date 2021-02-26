Чешское правительство продлило режим ЧС в стране до 28 марта

В РПЦ поддерживают мнение мэра о Лубянке, но считают, что памятник Невскому нужен в Москве

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда отметил, что РПЦ всегда занимала и занимает в подобных ситуациях миротворческую и объединяющую позицию

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