Срок действия сертификата о владении русским языком могут сократить с пяти до трех лет

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Минобрнауки России предлагает сократить срок действия сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации, необходимого для получения разрешения на работу иностранным гражданам, с пяти до трех лет. Соответствующий проект документа опубликован в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить срок действия сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ со дня его выдачи на уровне, соответствующем цели получения разрешения на работу или патента, указанного в статье 13.3 федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" - 3 года", - говорится в документе.

Отмечается, что для получения разрешения на временное проживание сертификат также будет действовать три года, а для получения вида на жительство - бессрочно. В случае аннулирования вида на жительство срок действия сертификата прекращается.

Сертификат выдается образовательными организациями на территории Российской Федерации либо за ее пределами, включенными в перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, иностранным гражданам, сдавшим указанный экзамен. Сведения о сертификатах вносятся выдавшими их образовательными организациями в информационную систему "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении".