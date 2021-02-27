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В Чечне приостановили деятельность 129 частных клиник из-за нарушений

Всего комиссия проверила 388 частных клиник в регионе

ГРОЗНЫЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Чечни приостановили деятельность 129 частных медицинских клиник из-за выявленных в ходе проверки нарушений. Об этом на совещании в Грозном сообщил руководитель администрации главы и правительства региона Хас-Магомед Кадыров.

В ноябре прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров поручил провести проверку частных клиник региона после случаев постановки неправильного диагноза и выдачи справок по коронавирусу без анализов.

"Деятельность 129 из них приостановлена в связи с выявленными нарушениями. В соответствии с поручением и с учетом эпидемиологической обстановки клиникам дано время на устранение недочетов", - сказал он, добавив, что комиссия проверила 388 частных клиник.

В свою очередь Кадыров поручил региональному Роспотребнадзору взять под контроль работу частных медучреждений. "Их дальнейшая деятельность должна строиться в полном соответствии с профессиональными и законодательными требованиями. В ином случае будем принимать самые строжайшие, предусмотренные законом меры, вплоть до полного закрытия", - сказал он.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
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