В аэропорту Волгограда из-за тумана задерживается прилет и вылет шести рейсов

ВОЛГОГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Туман в аэропорту Волгограда стал причиной задержки на прилет и вылет четырех самолетов из Москвы, по одному из Сочи и Казани. Соответственно, задерживается и вылет этих воздушных судов в обратных направлениях, сообщила в субботу ТАСС пресс-секретарь авиаузла Анастасия Голодова.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Волгограда - горизонтальная видимость из-за тумана составляет в данный момент 150 м - задерживается прилет и, соответственно, вылет шести авиарейсов - четырех московских и по одному из Сочи и Казани", - сказала Голодова.

Она уточнила, что 27 февраля на запасной аэродром аэропорта Саратов ушел самолет авиакомпании "ЮВТ-Аэро", следовавший по маршруту Казань - Волгоград. В Платове (Ростов-на-Дону) приземлился самолет авиакомпании Utair Сочи - Волгоград из-за неблагоприятных погодных условий в Волгограде.