Кабмин утвердил распоряжение о создании рабочей группы по вопросам управления данными

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по вопросам формирования системы управления данными в сфере контрольно-надзорной деятельности (КНД), сообщила в субботу пресс-служба правительства РФ.

Как следует из распоряжения, новая структура займется разработкой единых подходов и формированием предложений по управлению данными в сфере контрольно-надзорной деятельности. Речь, в частности, идет об автоматизации мониторинга КНД. Оперативный доступ правительства к результатам такого мониторинга, как ожидается, повысит качество и скорость принятия управленческих решений в этой сфере.

Межведомственную рабочую группу возглавит заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. В ее состав также войдут заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Чепурина, директор департамента обеспечения регуляторной политики правительства России Евгения Боженова, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник, замглавы Минэкономразвития Алексей Херсонцев, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов.

Ответственным секретарем группы назначен заместитель директора Департамента обеспечения регуляторной политики Андрей Спиридонов. За организационно-техническое обеспечение будет отвечать аппарат правительства.