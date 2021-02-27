Власти РФ и Испании обсудили возможное сотрудничество по иммунопрофилактике от COVID-19

МАДРИД, 27 февраля. /ТАСС/. Власти России и Испании обсудили вопрос о возможном сотрудничестве в области антикоронавирусной иммунопрофилактики. Об этом сообщили в субботу в посольстве РФ в Мадриде.

В пятницу под сопредседательством заместителя председателя правительства России Александра Новака и министра промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото в формате видеоконференции прошло десятое заседание межправительственной смешанной российско-испанской комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству (МПК). "В пленарном заседании комиссии приняли участие посол России в Испании Юрий Корчагин, представители органов исполнительной власти двух стран, госкорпораций, а также деловых кругов", - уточнили в диппредставительстве.

По его информации, "отдельно был затронут вопрос о возможном сотрудничестве в области антикоронавирусной иммунопрофилактики". "Представители обеих сторон подчеркнули, что Россия и Испания являются важными, стратегическими партнерами, демонстрируя высокий уровень взаимопонимания по ключевым вопросам", - отметили в посольстве.

Кроме того, в ходе заседания стороны обменялись информацией об экономической ситуации в России и Испании, а также о тенденциях развития двусторонних торгово-экономических отношений, значительном влиянии пандемии на динамику товарооборота между двумя странами (по итогам 2020 года снизился на 19% - до $4,7 млрд).

"Сопредседатели МПК отметили наличие значительного потенциала для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества двух стран в таких сферах, как транспорт, туризм, машиностроение, космос, энергетика, пищевая промышленность, авиация и сотрудничество в сфере малого и среднего предпринимательства", - подчеркнули в посольстве. По его данным, была затронута тема дальнейшего расширения двусторонней договорно-правовой базы с прицелом на подписание в ближайшей перспективе межправительственных соглашений о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений, а также о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней.

"По итогам мероприятия сопредседателями были подписаны Стратегия развития двусторонних отношений в области экономики и инвестиций на долгосрочный период и протокол десятого заседания МПК", - добавили в посольстве.