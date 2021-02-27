В Ленинградской области проложили 400 км туристического веломаршрута

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Новый туристический маршрут для велосипедистов появился в Ленинградской области, он проходит между Сосновым Бором и Шлиссельбургом, сообщили в субботу в пресс-службе правительства региона.

"Сосновый Бор и Шлиссельбург соединил веломаршрут. По пути, который составляет более 400 км, велосипедисты смогут насладиться красотами Ленинградской области", - говорится в сообщении.

Маршрут проходит по Ижорской возвышенности, с которой открываются виды на Финский залив, крепость Копорье. Путешественники смогут посетить усадьбы XVIII-XIX веков, дворец Елизаветино в деревне Дылицы, охотничьи угодья Лисино-Корпуса и памятники Великой Отечественной войны.