В Башкирии разрешили заполнять кинотеатры и дома культуры до 85%

ТАСС, 27 февраля. Кинотеатры и дома культуры в Башкирии смогут заполнять свои залы до 85%, соответствующие изменения внес в указ о режиме повышенной готовности по пандемии глава республики Радий Хабиров. Об этом говорится в сообщении в субботу на сайте главы региона.

"Согласно новой редакции документа, кинотеатры, театрально-концертные организации, дома культуры могут работать при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и при условии заполнения зрительских мест не более 85% от вместимости зала", - отмечается в сообщении.

Ночные клубы и аналогичные объекты также могут работать при таких условиях. Проведение спортивных матчей разрешается при условии заполнения трибун до 85% в от вместимости.

Согласно документу, в республике рекомендуется отменить или перенести массовые деловые, культурные, развлекательные и спортивные мероприятия с количеством участников свыше 200 человек.

В Башкирии выявлено 28 444 случая коронавируса. Выздоровели 22 713 человек, умерли 269.