В Севастополе продлили режим повышенной готовности до конца марта

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, который ввели для борьбы с распространением коронавируса, продлен в Севастополе до конца марта, сообщается на сайте правительства Севастополя.

"Действующие в Севастополе ограничения по COVID-19 продлены до конца марта. Соответствующее решение принято в субботу на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Михаила Развожаева", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в городе продолжают действовать все ограничительные меры: ношение масок является обязательным в помещениях, также сохраняются требования о соблюдении дистанции, а гражданам старше 65 лет рекомендовано минимизировать контакты с другими людьми. Разрешено проводить спортивные мероприятия со зрителями в закрытых помещениях при заполнении не более 50%, действует правило половинной рассадки в театрах и кинотеатрах.

"Ввиду стабилизации эпидемиологической ситуации и опыта других регионов, на заседании оперативного штаба принято решение сделать исключение и разрешить проведение двух мероприятий на пл. Нахимова: в Международный женский день провести "Белый концерт" и отметить на главной площади седьмую годовщину воссоединения с Россией", - отмечается на сайте.

По данным пресс-службы правительства, в Севастополе наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации, свободный коечный фонд - 48%.