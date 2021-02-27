Глава СК поставил на контроль проверку данных о замерзавших в своих домах жителях Коми

ТАСС, 27 февраля. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства ход проверки информации о замерзавших в своих домах жителях города Вуктыла Республики Коми, сообщается на сайте СК РФ.

"В новостных выпусках на федеральных телеканалах сообщалось, что в городе Вуктыле Республики Коми люди замерзают в собственных домах: температура в квартирах, а также в некоторых детских садах, школах и больницах едва поднимается выше 10 градусов тепла. В сюжетах отмечалось, что чиновники, давно зная о ситуации, бездействуют, а когда приезжает комиссия из регионального центра, включают отопление на несколько дней. Жители города рассказали, что данная ситуация длится с декабря 2020 года. По данному факту в СУ СК России по Республике Коми проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Коми доложить о ходе и результатах проверки.

Ранее следственное управление СК РФ по региону сообщило о процессуальной проверке, которая проводится в связи с распространяемой в СМИ и социальных сетях информацией о ненадлежащем оказании населению услуг по горячему водоснабжению и отоплению в Вуктыле. "В рамках проверки следователи намерены выяснить причины, обстоятельства произошедшего и дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, виновных в предоставлении населению жилищно-коммунальных услуг, не соответствующих предъявляемым требованиям. Проверка проводится совместно с органами прокуратуры, а также с привлечением специалистов иных ведомств", - отметили в следственном управлении СК РФ по региону.

Как сообщили ТАСС в республиканской прокуратуре, проверка по жалобам жителей Вуктыла проводится с января. 24 февраля Вуктыл посетил прокурор республики Николай Егоров. Он провел личный прием, пришедшие к нему 11 местных жителей сообщили о проблемах с отоплением многоквартирных домов и социальных объектов. Проблема усугубилась в феврале, когда на весь месяц в Коми установились аномальные морозы до минус 40 градусов и ниже.