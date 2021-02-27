Свидетельства о рождении детей в Петербурге впервые начали выдавать в перинатальном центре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Свидетельство о рождении ребенка в Санкт-Петербурге начали выдавать в Городском перинатальном центре № 1. Первые документы получили пять семей, сообщили в субботу в пресс-службе аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

"В городском перинатальном центре № 1 при выписке можно получить свидетельство о рождении ребенка. Первыми документ получили пять семейных пар", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что перинатальный центр № 1 (роддом № 18) заключил соглашение с городским комитетом по делам записи актов гражданского состояния. Для оформления документа матери новорожденного необходимо подать заявление на выдачу свидетельства и приложить копию паспорта во время пребывания в стационаре. Затем сотрудники родильного дома доставят уже оформленный первый документ ребенка. Свидетельство о рождении можно получить при выписке или после нее в перинатальном центре.

Отмечается, что пока пилотный проект реализован только в указанном медучреждении. В дальнейшем планируется выдавать свидетельства о рождении и в других крупных городских родильных домах.