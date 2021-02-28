Михаил Мишустин поздравил Валерия Фокина с 75-летием

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил художественного руководителя Александринского театра, народного артиста России Валерия Фокина с 75-летием. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

"Сегодня под вашим руководством легендарный Александринский театр, как и столетия назад, является центром притяжения для ценителей драматического искусства. Зрители специально приезжают в Санкт-Петербург, чтобы увидеть его спектакли. Большой успех Александринки во многом - ваша заслуга", - говорится в телеграмме.

Глава кабмина также отметил режиссерский талант Фокина, его неповторимый творческий почерк и способность экспериментировать.

Валерий Фокин родился 28 февраля 1946 года в Москве. С 2003 года является художественным руководителем Национального драматического театра России (Александринского театра). Народный артист РФ (1996), лауреат Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского (1987), государственных премий РФ в области литературы и искусства 1994, 2000 и 2003 годов, премии правительства РФ в области культуры 2016 года.