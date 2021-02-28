Петербург может выйти на плато по коронавирусу при высоком уровне заболеваемости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Комитет по здравоохранению Петербурга прогнозирует, что город выйдет на плато по коронавирусу при сохранении высокого уровня заболеваемости. Как сообщил в воскресенье председатель комитета Дмитрий Лисовец, в феврале уровень заболеваемости снижается медленнее, чем в январе.

"Заболеваемость [коронавирусом] продолжает снижаться, но гораздо медленнее, чем в январе. Не исключено формирование плато при довольно высоком уровне заболеваемости", - говорится в сообщении.

В последнюю неделю ежедневная заболеваемость в Петербурге держится на уровне около 1 тыс. новых случаев. В начале января этот показатель составлял около 3 тыс.

На этой неделе в петербургские стационары доставили 2 545 больных с коронавирусом и пневмониями, на прошлой неделе их было меньше - 2 463 случая. Ранее Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в городе новой коронавирусной инфекции сообщал, что рост числа суточных госпитализаций связан с расширением показаний к стационарному лечению для пожилых пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями. При этом в Петербурге снижается количество активных больных и число новых случаев заболевания коронавирусом.

По последним данным, в Петербурге выявили 367 117 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 298 937 человек, умерли 11 077. За последние сутки в городе выявили 939 случаев заражения.