Власти Грузии разрешили россиянам с отрицательным тестом на коронавирус въезд в страну

ТБИЛИСИ, 1 марта. /ТАСС/. Граждане России, а также Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана и Украины с понедельника могут въезжать в Грузию при наличии справки с отрицательным результатом теста на коронавирус. Решение принято межведомственным координационным советом по борьбе с коронавирусом при премьер-министре республики.

С 1 февраля россияне могли въезжать в Грузию лишь при наличии справки о прохождении полного курса вакцинации. Тогда же был одобрен список стран, граждане которых в случае отсутствия вакцинации могли попасть в республику, предъявив на границе справку об отрицательном результате теста на коронавирус. В их число входили Бахрейн, Израиль, ОАЭ, Саудовская Аравия, США, Турция, Швейцария и страны ЕС.

Позже, ввиду благоприятной эпидемической ситуации, которая с конца января наблюдается в Грузии, список стран, граждане которых без прохождения вакцинации могут попасть в республику, дополнили Россия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан и Украина.

Речь идет о въезде иностранцев в Грузию только авиатранспортом. Сухопутные пограничные переходы с соседними странами по-прежнему остаются закрыты для международных путешественников. В связи с отсутствием регулярного авиасообщения между Грузией и Россией, которое прервано в июле 2019 года из-за антироссийских митингов в Тбилиси, россияне смогут попасть в республику транзитными рейсами через третьи страны.

Межведомственный координационный совет Грузии с 1 марта в рамках снятия введенных с ноября 2020 года карантинных ограничений разрешил ресторанам в Аджарской автономной области принимать гостей в залах. С марта по всей стране возобновят работу детские сады, лаборатории высших учебных заведений, вновь возможно проведение тренингов и семинаров, открылись музеи и библиотеки.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года. В стране выявлено 270 758 фактов инфицирования, 265 114 человек выздоровели, 3 510 пациентов умерли.