Чешские власти ограничили передвижение жителей страны районами проживания

ПРАГА, 1 марта. /ТАСС/. Правительство Чехии из-за ухудшающейся в стране эпидемиологической ситуации с понедельника на три недели ограничило передвижение жителей республики границами районов проживания. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек.

"Мы (правительство - прим. ТАСС) приняли решение с понедельника запретить на три недели гражданам покидать территорию [административных] районов, в которых они проживают, - отметил он. - Исключения допустимы в случаях поездок на работу, оказания помощи близким, [неотложного] посещения [государственных] учреждений и врачей".

Чтобы воспользоваться исключением и покинуть районы проживания, требуется иметь документ, подтверждающий данную необходимость. Это, например, справка с места работы. Граждане также могут написать заявление на специальном бланке с указанием срочности дел, по которым вынуждены покинуть свой район. Его следует иметь с собой, чтобы в случае проверок предоставить полиции, на которую власти возложили обязанность контролировать соблюдение ограничительной меры.

К патрулированию привлечены военные и таможенники

Помощь полиции, контролирующей соблюдение гражданами новых правил передвижения, оказывают армия и национальная таможенная служба. На участках дорог на административных границах районов размещены патрули, осуществляющие выборочные проверки автомобилистов. Властями в стране определены более 500 таких КПП.

Кроме того, патрули курсируют по территории населенных пунктов, контролируя соблюдение гражданами и юридическими лицами всех действующих социальных ограничений. В общей сложности в патрулировании задействованы 26 тыс. полицейских, 3 834 военнослужащих и 270 таможенников.

Ограничены встречи родственников

Власти также ограничили на три недели встречи родственников, которые раздельно проживают на территории одного административного района. Визиты возможны только для помощи больным или инвалидам. Оздоровительные прогулки с понедельника можно совершать лишь по территории своего населенного пункта без права выезда за его пределы. В аптеки и магазины с товарами первой необходимости (остальные в республике закрыты) не следует ходить семьями.

Чехия административно разделена на 76 районов. Прага не входит в их число и является отдельным административно-территориальным образованием.

Жесткий масочный режим и закрытие детских учреждений

В Чехии с понедельника в общественных местах в обязательном порядке необходимо носить респираторы, обеспечивающие, по сравнению с медицинскими масками, повышенную степень защиты от заражения коронавирусом. Предохранять органы дыхания от инфекции стало обязательным в организациях и предприятиях при нахождении в производственном помещении свыше одного рабочего или служащего. Власти обязали работодателей обеспечить сотрудников средствами защиты от коронавируса.

Соблюдение масочного режима власти тщательно контролируют. На нарушителей накладывают штрафы. Максимальная сумма штрафа для физических лиц законом определена в 30 тыс. крон (около €1 200). На месте полиция может потребовать уплаты штрафа в сумме до 10 тыс. крон (примерно €400).

Закрытие детских садов и начальных школ

В Чехии, на территории которой быстро распространяются британский и южноафриканский штаммы коронавируса, увеличивается число заразившихся, растет смертность от COVID-19. Количество инфицированных стремительно растет среди детей и подростков. Поэтому правительство закрыло детские сады, а также перевело на дистанционное обучение учеников первых и вторых классов начальных школ, которые пока могли посещать классы.

Между тем власти позаботились о детях медработников и сотрудников служб, задействованных на первой линии борьбы с коронавирусом. Детские учреждения для них остались открытыми, что обеспечило таким родителям более комфортные условия при выполнении работы.

Обязательное тестирование сотрудников

Чешское правительство в понедельник проведет заседание, на которое вынесен вопрос об обязательном периодическом тестировании рабочих и служащих на коронавирус в организациях и предприятиях со штатов свыше 250 сотрудников. Данная мера, как ожидается, должна вступить в силу 5 марта.

Работодатели, которые не смогут обеспечить процесс тестирования, должны приготовиться к уплате крупных штрафов. Согласно заявлениям членов правительства, они будут не ниже 500 тыс. крон (около €20 тыс.).