Госавтоинспекцию Москвы может возглавить замначальника ГИБДД России генерал-майор Быков

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Генерал-майор полиции Александр Быков, занимающий должность заместителя начальника ГИБДД России, может возглавить Госавтоинспекцию Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Кандидатура генерал-майора полиции Александра Быкова согласована на должность начальника ГИБДД Москвы", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на эту должность назначаются указом президента.

Ранее Госавтоинспекцию Москвы возглавлял полковник полиции Юрий Дроганов, который покинул свой пост по выслуге лет.

Генерал-майор полиции Александр Быков родился в 1978 году, имеет два высших образования. В 1999 году окончил Орловский юридический институт МВД России, в 2016 году Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ. Кандидат юридических наук. Службу в органах внутренних дел начал в 1995 году слушателем Орловской высшей школы МВД России. В 1999 году назначен на должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска в Люберцах Московской области, в 2000-х годах перешел на службу в подразделения ГАИ. В 2015 году возглавил управление дорожно-патрульной службы, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности Госавтоинспекции.

8 февраля 2019 года указом президента РФ Быков назначен на должность заместителя начальника ГИБДД России.