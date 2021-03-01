Второй хакатон для разработчиков и стартаперов в турсфере пройдет в Москве 27 и 28 марта

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Московский хакатон для разработчиков и стартапов в туристической отрасли во второй раз пройдет в столице с 27 по 28 марта. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе комитета по туризму Москвы.

"Первый московский хакатон в сфере туризма прошел в феврале прошлого года и стал масштабным событием для профессионального сообщества всей страны. Проект объединил участников более чем из 10 регионов. Количество поданных заявок превысило 1,2 тыс. Мы получили позитивный отклик и от самих участников, и от компаний-партнеров - лидеров рынка. А поскольку многие высказывались за развитие этого успешного опыта, хакатон решено провести и в 2021 году. Он запланирован на 27-28 марта", - сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в сообщении.

Заявки на участие во втором хакатоне для разработчиков и стартапов в туриндустрии Moscow Travel Hack будут приниматься до 17 марта на официальном сайте проекта. Участникам предстоит выполнить задания от организаций-партнеров. В частности, разработать полезные цифровые решения для туристической отрасли на фоне пандемии.

Moscow Travel Hack - первый в России хакатон, в ходе которого разрабатываются новые цифровые решения для туристической отрасли. Его организатор - столичный комитет по туризму. В 2021 году партнерами станут ПАО "Сбербанк", "Русатом Инфраструктурные решения", туркомпания TUI, международный аэропорт Домодедово, авиакомпания S7 Airlines, Политехнический музей и другие.