В Эстонии вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса

ТАЛЛИН, 1 марта. /ТАСС/. Новые ограничения из-за распространения коронавируса вступили в силу в Эстонии в понедельник и будут действовать по 28 марта. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Согласно принятому правительством решению, с 1 марта ученики средних и старших классов школ останутся на удаленном обучении. Ученики младших классов продолжат учиться очно, также продолжатся очные индивидуальные консультации и занятия для учащихся с особыми потребностями.

Также с 1 марта вводится запрет на организацию мероприятий в помещениях, в том числе на публичные богослужения, киносеансы, театральные представления и концерты. Проводить такие мероприятия с 22:00 до 06:00 запрещено. В спортивных тренировках, а также в занятиях по интересам в помещении смогут принимать участие не более одного человека и тренера, на улице группа не может превышать 10 человек.

Спа, водные центры и сауны будут закрыты. Предприятия общепита смогут обслуживать клиентов на месте до 18:00 с соблюдением правил социального дистанцирования. Владельцы торговых центров должны будут нанять дополнительных охранников для проверки соблюдения норм безопасности.

Общее число инфицированных достигло в Эстонии 65 600, умерли 589 пациентов. Вакцинация от коронавируса началась в стране 27 декабря прошлого года, к настоящему моменту две дозы вакцины получили 33 927 человек.

Правительство республики ввело с 28 декабря по 17 января масштабные ограничения из-за распространения коронавируса в уезде Харьюмаа, в том числе в Таллине, позднее их продлили до 31 января. С 1 февраля кабмин объявил о введении новых ограничений по всей стране.