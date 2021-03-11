Ставка на сельское хозяйство и новый туризм: как курортные страны выживали в эпоху ковида

Когда курорты смогут вернуться к прежней жизни, неизвестно. Большинство специалистов полагают, что это произойдет не раньше 2023 года.
Однако некоторые государства в пандемию начали открывать в туризме новые направления, а кое-кто даже стал на этом зарабатывать.
Возвращение в поля
Индонезия пострадала от пандемии сильнее других государств Восточной и Юго-Восточной Азии: там заразилось свыше 1,3 млн человек — в 15 раз больше, чем в Китае. В стране, знаменитой вулканами, "райским островом" Бали и храмовыми комплексами Явы, убытки туристической отрасли уже к ноябрю прошлого года превысили 100 трлн рупий ($9,5 млрд), около 550 тыс. человек — 78,5% работников сферы — оказались на грани увольнения или потеряли рабочие места.
До пандемии многие жители северной части Бали, где в основном развито сельское хозяйство и рыболовство, переезжали в города и курорты на юге, обеспечивавшие их приличным заработком. За год до пандемии Бали посетило около 6,3 млн иностранцев — 39% всех зарубежных туристов в Индонезии.
Но с закрытием страны работники туристической сферы на "райском острове" остались без средств к существованию. Им пришлось перейти на бартер, чтобы сэкономить деньги для покупки предметов первой необходимости. Местные общины раздавали нуждающимся продовольственные наборы, но их оказалось недостаточно.
Остров несколько раз пытались снова открыть для туристов, но из-за риска распространения инфекции перезапустить туризм на Бали пока так и не удалось.
С пляжей к станкам
Схожая ситуация сложилась и в других странах Юго-Восточной Азии, таких как Камбоджа или Вьетнам. На Филиппинах жители даже превратили плавательные бассейны в пруды для разведения рыбы, чтобы приспособить имеющуюся инфраструктуру к изменившимся условиям жизни.
Шри-Ланка стала одной из немногих, решившихся открыть границы для туристов. Но за первые три недели с момента возобновления международного авиасообщения в конце января в страну въехало всего 2,7 тыс. иностранцев, и эксперты не ждут резких перемен до конца года, так как эта страна популярна преимущественно зимой. Так что местные жители не торопятся покидать швейные фабрики, чайные и каучуковые плантации, чтобы вновь искать заработок в сфере туризма.
На Барбадосе и Сейшелах пандемия полностью парализовала туристическую отрасль. Власти пытались как можно быстрее справиться с вирусом и вновь открыться, но спад оказался практически полным. На Сейшельских Островах убытки частично компенсировали наращиванием экспорта тунца, а работникам сферы туризма предоставили возможность пройти профессиональную подготовку, правительство Барбадоса при этом усиленно создавало рабочие места в сельском хозяйстве и инфраструктурном секторе.
Ставка на археологию
До пандемии туризм давал Египту 9% ВВП. Страна, которая так сильно зависит от этой сферы, начала принимать туристов из-за рубежа уже летом. Но снижение цен и отсутствие карантина для предъявивших отрицательный тест на коронавирус не помогли: в прошлом году Египет посетили 3,5 млн человек — почти в четыре раза меньше, чем годом ранее.
Власти решили воспользоваться пандемией, чтобы сконцентрироваться на археологических раскопках и реставрации ключевых достопримечательностей, и 2020 год стал по-настоящему выдающимся на открытия. Так, в древнем некрополе Саккаре нашли 59 неповрежденных саркофагов и украшенную драгоценностями статую бога Нефертума в хорошей сохранности.
Так что египетские власти в третьем квартале 2021 года ждут настоящий туристический бум.
Не Антальей единой
За год до пандемии Турция приняла более 50 млн туристов и стала шестой по посещаемости страной мира. Как и Египет, она попыталась максимально быстро адаптироваться к новым реалиям и восстановить туристический поток и добилась довольно серьезных успехов: за 11 месяцев 2020 года ее посетили более 12 млн иностранцев.
Пользуясь закрытием европейских конкурентов, турецкие власти стали продвигать не только пляжный отдых, но и горнолыжные курорты, такие как Улудаг или Эрджиес, предоставляя очень выгодные условия, а также автомобильные и морские туристические маршруты. Они также занялись развитием таких направлений, как медицинский, религиозный, культурный и гастрономический туризм, и это тоже начало приносить доход.
Федерация отельеров Турции настроена очень оптимистично и ожидает достичь показателей в 25–30 млн туристов уже в 2021 году. Столько, например, посещали Японию или Грецию в 2019 году.
Людмила Филоненко