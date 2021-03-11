Ставка на сельское хозяйство и новый туризм: как курортные страны выживали в эпоху ковида

Мировая индустрия туризма в 2020 году потеряла около $1,3 трлн, подсчитали эксперты Всемирной туристской организации ООН. Тяжелее всего пришлось странам, которые во многом жили за счет этой сферы, некоторые из них оказались на грани бедности, а жители стали мигрировать из курортных районов туда, где можно заниматься сельским хозяйством и рыболовством

Когда курорты смогут вернуться к прежней жизни, неизвестно. Большинство специалистов полагают, что это произойдет не раньше 2023 года. Однако некоторые государства в пандемию начали открывать в туризме новые направления, а кое-кто даже стал на этом зарабатывать. Возвращение в поля Индонезия пострадала от пандемии сильнее других государств Восточной и Юго-Восточной Азии: там заразилось свыше 1,3 млн человек — в 15 раз больше, чем в Китае. В стране, знаменитой вулканами, "райским островом" Бали и храмовыми комплексами Явы, убытки туристической отрасли уже к ноябрю прошлого года превысили 100 трлн рупий ($9,5 млрд), около 550 тыс. человек — 78,5% работников сферы — оказались на грани увольнения или потеряли рабочие места. До пандемии многие жители северной части Бали, где в основном развито сельское хозяйство и рыболовство, переезжали в города и курорты на юге, обеспечивавшие их приличным заработком. За год до пандемии Бали посетило около 6,3 млн иностранцев — 39% всех зарубежных туристов в Индонезии.

Описание Из-за пандемии работники сферы туризма в Индонезии перешли к работе на рисовых полях, чтобы прокормить себя и свои семьи © EPA-EFE/HOTLI SIMANJUNTAK

Но с закрытием страны работники туристической сферы на "райском острове" остались без средств к существованию. Им пришлось перейти на бартер, чтобы сэкономить деньги для покупки предметов первой необходимости. Местные общины раздавали нуждающимся продовольственные наборы, но их оказалось недостаточно.

Началась обратная миграция — на север, где бывшие сотрудники отелей и кафе вновь начинали работать на земле и ловить рыбу и моллюсков, чтобы прокормить себя и свои семьи

Остров несколько раз пытались снова открыть для туристов, но из-за риска распространения инфекции перезапустить туризм на Бали пока так и не удалось. С пляжей к станкам Схожая ситуация сложилась и в других странах Юго-Восточной Азии, таких как Камбоджа или Вьетнам. На Филиппинах жители даже превратили плавательные бассейны в пруды для разведения рыбы, чтобы приспособить имеющуюся инфраструктуру к изменившимся условиям жизни. Шри-Ланка стала одной из немногих, решившихся открыть границы для туристов. Но за первые три недели с момента возобновления международного авиасообщения в конце января в страну въехало всего 2,7 тыс. иностранцев, и эксперты не ждут резких перемен до конца года, так как эта страна популярна преимущественно зимой. Так что местные жители не торопятся покидать швейные фабрики, чайные и каучуковые плантации, чтобы вновь искать заработок в сфере туризма.

Описание На Сейшелах убытки из-за пандемии частично компенсировали наращиванием экспорта тунца © EPA-EFE/HOTLI SIMANJUNTAK

На Барбадосе и Сейшелах пандемия полностью парализовала туристическую отрасль. Власти пытались как можно быстрее справиться с вирусом и вновь открыться, но спад оказался практически полным. На Сейшельских Островах убытки частично компенсировали наращиванием экспорта тунца, а работникам сферы туризма предоставили возможность пройти профессиональную подготовку, правительство Барбадоса при этом усиленно создавало рабочие места в сельском хозяйстве и инфраструктурном секторе. Ставка на археологию До пандемии туризм давал Египту 9% ВВП. Страна, которая так сильно зависит от этой сферы, начала принимать туристов из-за рубежа уже летом. Но снижение цен и отсутствие карантина для предъявивших отрицательный тест на коронавирус не помогли: в прошлом году Египет посетили 3,5 млн человек — почти в четыре раза меньше, чем годом ранее. Власти решили воспользоваться пандемией, чтобы сконцентрироваться на археологических раскопках и реставрации ключевых достопримечательностей, и 2020 год стал по-настоящему выдающимся на открытия. Так, в древнем некрополе Саккаре нашли 59 неповрежденных саркофагов и украшенную драгоценностями статую бога Нефертума в хорошей сохранности.

Завершилась многолетняя реставрация древнейшей на планете пирамиды Джосера, и в этом году в Каире должен открыться Большой Египетский музей, где на площади в полмиллиона квадратных метров расположатся почти 100 тыс. экспонатов, в том числе свыше 5 тыс. артефактов из гробницы Тутанхамона

Описание В этом году в Каире готовится к открытию Большой Египетский музей © EPA-EFE/KHALED ELFIQI