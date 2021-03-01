В каждом регионе ДФО создадут штабы для координации программы развития Дальнего Востока

ТАСС, 1 марта. Штабы для координации мероприятий, предусмотренных национальной программой развития Дальнего Востока, появятся в каждом регионе Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом в понедельник журналистам сообщил директор департамента развития человеческого капитала и территориального развития Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Григорий Смоляк.

"Двадцать четвертого сентября 2020 года правительством РФ утверждена национальная программа развития Дальнего Востока, которая определяет приоритеты развития в горизонте до 2035 года. Благодаря национальной программе должны быть решены задачи, которые поставлены главой государства указом от 26 июня 2020 года № 427. Мы рекомендуем создать в каждом регионе отдельный штаб, который будет координировать реализацию всех мероприятий национальной программы. Наше подведомственное учреждение Востокгосплан будет заниматься мониторингом реализации мероприятий", - сказал Смоляк на выездном совещании правительства Хабаровского края в поселке Переяславка.

Он напомнил, что нацпрограмма объединяет нацпроекты и отраслевые госпрограммы по развитию дальневосточных регионов. "Фактически в одном месте собраны решения, планы и мероприятия, которые будут реализованы в округе в ближайшее время. Что необходимо достичь до 2024 года в макрорегионе - нужно превысить среднероссийские показатели темпов роста качества жизни населения, в том числе по таким направлениям как повышение ожидаемой продолжительности жизни не менее чем на пять лет, снижение смертности населения трудоспособного возраста не менее чем на 35%, [создание] не менее 200 предприятий на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток, не менее 30 тыс. новых рабочих мест", - сказал Смоляк, отметив, что к 2035 году нужно прекратить отток населения с Дальнего Востока.

Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года была разработана по поручению президента РФ Владимира Путина. Текст документа утвержден председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.