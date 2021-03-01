В "Единой России" началась неделя приемов граждан по вопросам ЖКХ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Общественные приемные "Единой России" в понедельник начали работать с гражданами по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Всероссийская неделя приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства пройдет с 1 по 5 марта. Приемы проведут депутаты от "Единой России", сенаторы, специалисты профильных министерств и ведомств, государственной жилищной инспекции, национального центра общественного контроля "ЖКХ Контроль" и эксперты партпроектов "Школа грамотного потребителя" и "Городская среда", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба партии, председатель комиссии президиума генерального совета "Единой России" по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова назвала такие приемы граждан "эффективным механизмом оперативного решения точечных и системных проблем на местах". "Жители просят помочь с переселением из ветхого и аварийного жилья, уточнить, положены ли им льготы за уплату коммунальных услуг, что делать и куда обращаться, если не происходит уборка снега и льда во дворах, пришли огромные счета за коммунальные услуги. Зачастую по этой проблематике нам на приемах удается решить около 30% обращений. По остальным готовятся обращения в органы исполнительной власти регионов", - приводятся ее слова в сообщении.

В сообщении отмечается, что граждане могут обратиться со своими вопросами по телефону, в социальных сетях и мессенджерах.

В 2020 году единороссы провели неделю приемов граждан по вопросам ЖКХ в ноябре. "Тогда за решением вопросов в этой сфере обратились около 6 тыс. человек по всей стране", - отмечается в сообщении.