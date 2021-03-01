В ЛДПР предлагают сразу возмещать автомобилистам причиненный коммунальщиками ущерб

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (оба от фракции ЛДПР) предлагают страховым компаниям сразу возмещать автомобилистам ущерб, причиненный их машинам коммунальными службами. Обращения на эту тему направили руководству Банка России и Российского союза автостраховщиков, сообщила в понедельник пресс-служба Нилова.

"Одним из показательных примеров массовых обращений граждан в текущем зимнем сезоне являются жалобы на причинение вреда автомобилям граждан из-за недостатков в работе городских служб (коммунальных, дорожно-строительных), которые допускают появление многочисленных ям на дорожном покрытии, а также повреждают транспортные средства либо прямо во время выполнения работ, либо косвенно из-за бездействия (неубранный снег, упавший мусор, сорвавшиеся сосульки, упавшие гнилые деревья)", - говорится в обращении.

Депутаты указывают на то, что даже в случае признания коммунальными службами своей вины автовладельцам приходится очень долго отстаивать свои законные права, взыскивая сумму нанесенного ущерба через суд. Этот процесс может длиться до девяти месяцев, из-за чего многие граждане принимают решение отремонтировать машину за свой счет без помощи страховой компании, где они приобрели полис ОСАГО.

"По мнению граждан, автовладелец в таких случаях после установления виновника должен иметь возможность обратиться в свою страховую компанию, в которой был приобретен полис ОСАГО, за возмещением нанесенного транспортному средству ущерба, а страховщик своими силами и ресурсами, которых у него объективно больше, чем у простого гражданина, взыскал бы эти денежные средства и сопутствующие расходы с виновника в судебном или досудебном порядке", - пишут депутаты. По их словам, "данное решение будет, безусловно, позитивно воспринято автомобильным сообществом, значительно повысит уровень доверия к продукту ОСАГО".

"Депутаты фракции ЛДПР готовят соответствующие поправки в действующее законодательство, поэтому будем признательны за любые рекомендации, способные качественно ускорить принятие законопроекта", - резюмируют авторы обращений.