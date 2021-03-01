Роскачество проверило влажные корма для кошек

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Роскачество провело проверку влажных кормов для кошек и выяснило, что большинство из них не содержит витаминов и аминокислот в нужном количестве. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

Роскачество исследовало влажные корма эконом и премиум сегментов для взрослых кошек. В испытания вошли товары 20 торговых марок, включая такие известные марки как Gourmet, Hill's, Purina one, Royal Сanin, Whiskas и другие. Исследовались корма в трех видах: паштет, кусочки в желе и кусочки в соусе.

"Результаты исследования показали, что во многих влажных кормах отсутствуют (не обнаружены на уровне определения метода), либо содержатся в слишком малых количествах витамины, минералы и аминокислоты, без которых корм не может считаться полнорационным", - отмечается в сообщении.

Кроме того, проверка показала, что в некоторых кормах клетчатки оказалось в два-четыре раза больше, чем достаточно животному (относительно ГОСТа). Как пояснили в Роскачестве, это не нарушение, поскольку исследованные корма изготовлены по техническим условиям производителя. Если бы они изготавливались по ГОСТу, то являлись бы неполнорационными, с соответствующим обозначением на этикетке.

В организации также отметили, что у нескольких марок обнаружены несоответствия в маркировке по содержанию железа, цинка и протеина. Больше всего несоответствий (у 17 торговых марок) связаны с клетчаткой: некоторые производители не указывают ее в составе вовсе, хотя она там присутствует, либо указывают гораздо меньшее значение, чем на самом деле.

Пестициды и антибиотики

По показателям химической и микробиологической безопасности нарушений не выявлено. В Роскачестве отметили, что все корма соответствуют ветеринарно-санитарным нормам и требованиям к качеству кормов для непродуктивных животных, однако были выявлены ненормируемые пестициды и антибиотики. Эксперты напомнили, что в России к кормам для кошек нормативов по содержанию пестицидов и антибиотиков не установлено. В свою очередь Роскачество ввело опережающие требования по этим показателям и обнаружило случаи превышений, правда только единичные.

Так, в одном корме выявлен пестицид пиримифос-метил. Ранее он был обнаружен практически в тех же количествах, что и в бородинском хлебе. У корма другой марки выявлен антибиотик левомицетин. Если сравнить обнаруженное количество левомицетина в корме для кошек с продуктами питания для людей, то допустимые "человеческие нормы" превышены в 16 раз, пояснили в Роскачестве.

Эксперты также проверили влажные корма для кошек на содержание в них протеина. В Роскачестве сообщили, что по ГОСТу протеина в корме должно быть не менее 26%, а в исследованной продукции его оказалось более 30%.

Чтобы подтвердить наличие в составе мяса птицы (курицы), эксперты тестировали корма на различные ДНК. В результате ДНК курицы обнаружено у товаров всех торговых марок.

Однако у одного из них кроме курицы обнаружены ДНК коровы и свиньи, но ни говядина, ни свинина не были заявлены в маркировке. В Роскачестве отметили, что влажный корм для кошек может быть как основным, так и дополнительным кормом. Например, влажные корма лучше усваиваются (из-за термической обработки, высокого содержания влаги) и обладают более щадящим эффектом для слизистой желудочно-кишечного тракта кошек, чем сухие. Но эти преимущества могут привести к набору массы животного при свободном доступе, поэтому следует чередовать влажные и сухие корма и соблюдать рекомендации по кормлению, указанные на упаковке.

Как отмечается в сообщении, результаты исследования Роскачества показали, влажные корма менее качественны, чем сухие. И не всегда являются полноценным источником необходимых веществ. Ранее Роскачество отправило в Минсельхоз России предложения включить в проект разрабатываемого технического регламента "О безопасности кормов и кормовых добавок" требования к достоверности маркировки по содержанию отдельных компонентов и их диапазона, а также установить показатели полнорационности, кормовой ценности и безопасности кормов для кошек и собак. Проект находится в стадии разработки.