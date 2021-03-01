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Пандемия COVID-19
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Глава ФМБА сообщила, что за время пандемии удалось увеличить объем донорской крови на 15%

Вероника Скворцова добавила, что в апреле 2020 года при ФМБА открылся национальный центр координации создания антиковидной плазмы

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Объем сданной донорской крови за период пандемии в России не только не сократился, а увеличился более чем на 15% по сравнению с 2019 годом. Об этом в понедельник заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

"В отличие от других стран, в которых из-за эпидемии резко сократилось число и доноров, и донаций, мы не только не сократили объем переданной крови и компонентов, но увеличили по сравнению с 2019 годом более чем на 15%", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Скворцова добавила, что в апреле 2020 года при ФМБА открылся национальный центр координации создания антиковидной плазмы. Он координировал работу в стране, создавал методические рекомендации, по которым работали регионы. "Накопительно мы заготовили более 22 тонн антиковидной плазмы", - подчеркнула она.

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Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссияПандемия COVID-19
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