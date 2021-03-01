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В Госдуму внесли законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зоны ЧС

Документ разработали в правительстве

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, в том числе закрепляющий обязанность граждан эвакуироваться с территории после объявления там угрозы возникновения чрезвычайной ситуации или режима ЧС. Документ размещен в понедельник в думской электронной базе данных.

"Законопроектом предусматривается введение обязанности для граждан РФ эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, инициативой предлагается установить обязанность федеральных органов исполнительной власти по обеспечению постоянного доступа МЧС к информационным системам в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) "на безвозмездной основе в целях своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации". Должностные лица и организации одновременно обязываются своевременно предоставлять в органы управления РСЧС сведения, необходимые для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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