Власти Дагестана предложили принять закон о порядке переселения людей из оползневых зон

ТАСС, 1 марта. Правительство Дагестана предложило принять закон о порядке переселения людей из оползневых зон не только на территории СКФО, но и в других регионах России. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

"Республика обратилась с законодательной инициативой о принятии документа, предусматривающего порядок переселения и обустройства граждан, проживающих в оползневых зонах, включающий в себя механизм финансирования, и не только в пределах субъектов СКФО, но и других регионов, которые испытывают такие же проблемы", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник врио министра строительства республики Малик Баглиев на заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера в рамках Дней Республики Дагестан заявил, что регион занимает второе место в стране по сейсмоопасности. Он также отметил, что наряду с землетрясениями оползни составляют такую же большую опасность в горной местности.

По его словам, нужно составить реестр зон для наблюдения и контроля за опасными участками этих районов и "провести детальное сейсморайонирование всей территории Дагестана с последующим нанесением полученных данных на карту сейсморайонирования 2016 года". Это позволит обезопасить жителей и обеспечить соблюдение нормативов при строительстве. "За исторические и современные периоды Дагестан неоднократно подвергался семи-девятибалльным сотрясениям, и никто не может гарантировать, что подобное не повторится", - добавил Баглиев.

Для предупреждения землетрясений в республике необходимо провести микросейсморайонирование прибрежной и пригорной зоны. Подобные работы в регионе не проводились 33 года, при том, что должны проводиться в течение десяти лет.

Год назад правительство Дагестана направило письмо о необходимости выделения финансирования из бюджетной системы РФ в размере 1,5 млрд рублей для проведения работ по сейсмическому микрорайонированию.