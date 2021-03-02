БРЮССЕЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Власти Бельгии намерены к 1 апреля снять запрет на необязательные поездки за пределы страны, который был введен в конце января из-за новых вариантов коронавируса. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр королевства Александер Де Кроо.

По его словам, на этой неделе бельгийское правительство направит в Еврокомиссию письмо, в котором даст пояснения относительно временного запрета на поездки и заявит о намерении снять его к 1 апреля. При этом премьер подчеркнул, что будет "другой инструмент" для ограничения необязательных поездок - более строгие правила карантина и тестирования.

В Бельгии с октября действует жесткий карантин, запрещены любые массовые собрания как в помещениях, так и на открытом воздухе, включая частные вечеринки, в гости разрешается приглашать не более одного человека под угрозой штрафа от €200. В стране закрыты все культурные, развлекательные и общественные учреждения, ношение масок обязательно повсюду, с 22:00 до 06:00 действует комендантский час. Кроме того, с 28 января по 1 апреля правительство Бельгии запретило все необязательные поездки за рубеж, в том числе в соседние страны Евросоюза.

В стране с населением 11,5 млн человек в настоящее время выявляется около 2 000 новых случаев коронавируса ежедневно. С начала пандемии коронавирусом заразились более 770 тыс. человек, умерли более 22 тыс.