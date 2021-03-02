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Пандемия COVID-19

Минздрав Венесуэлы одобрил использование вакцины от коронавируса Sinopharm

Ранее в республике началась вакцинация препаратом "Спутник V"

ГАВАНА, 2 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Венесуэлы одобрило в понедельник использование препарата китайской компании Sinopharm для вакцинации населения республики от коронавируса.

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"Венесуэла одобрила использование китайского препарата Sinopharm для вакцинации венесуэльцев от COVID-19. Благодаря сотрудничеству Китая и Венесуэлы мы служим здоровью и жизни нашего народа", - говорится в Twitter ведомства.

18 февраля в Боливарианской Республике началась вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V", первая партия которого прибыла в южноамериканскую страну 13 февраля. В декабре прошлого года исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила о подписании с российской стороной соглашения о поставках вакцины.

По последним официальным данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Венесуэле превысило 139 тыс., умерли 1 344 человека.

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ВенесуэлаКитайПандемия COVID-19
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