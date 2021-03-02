Twitter будет помечать сообщения с дезинформацией о вакцинах от COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Руководство Twitter объявило о мерах по борьбе с дезинформацией относительно распространения вакцин от нового коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте компании.

"Начиная с сегодняшнего дня мы будем помечать твиты, которые могут содержать вводящую в заблуждение информацию о вакцинах от COVID-19 <...>", - указывается в документе. Согласно заявлению руководства сервиса микроблогов, такие меры введены наравне с уже существующими, благодаря которым с платформы за распространение дезинформации о коронавирусе были удалены свыше 8,4 тыс. публикаций.

Кроме того, в руководстве Twitter приняли решение ввести систему предупреждений за нарушение этих правил поведения в соцсети. Так, пользователь, получивший два или три предупреждения, будет лишен доступа к своему аккаунту на 12 часов. Тот, кому предупреждение будет вынесено четыре раза, лишится доступа к учетной записи на неделю, а в случае, если нарушения продолжатся, его аккаунт будет заблокирован навсегда.

В марте прошлого года для пользователей платформы вступили в силу новые правила, призванные свести к минимуму дезинформацию о причинах возникновения, способах профилактики заболевания, вызываемого коронавирусом, и т. д.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта прошлого года была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 114,4 млн человек, более 2,53 млн умерли.