Голикова считает, что пандемия ускорила выход концепции "социального казначейства"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Пандемия коронавируса поспособствовала скорому выходу Концепции цифровой и функциональной трансформации социальной сферы до 2025 года, называемой "социальным казначейством". В ходе ее реализации будет настроен механизм беззаявительного получения гражданами услуг и мер социальной поддержки, рассказала в интервью ТАСС вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Важный документ, который принят правительством, это Концепция цифровой и функциональной трансформации социальной сферы до 2025 года. Говоря проще, это документ, выходу которого во многом "поспособствовала пандемия", безусловно, в позитивном смысле. Речь идет о беззаявительном получении услуг и мер социальной поддержки, которые связаны с выплатами различных пособий. Мы называем это "социальным казначейством", - сказала она.

Голикова подчеркнула, что "социальное казначейство" - глобальный проект Минтруда России, который является одним из самых масштабных и амбициозных за последнее время.

"В результате проведенных организационных, технологических и функциональных изменений будут исключены ситуации, при которых гражданам сложно разобраться в мерах социальной поддержки, они не знают свои права, им нужно собирать документы и посещать организации. В результате внедрения социального казначейства должны получать социальную поддержку все граждане, которые имеют права и нуждаются в ней, трудозатраты государства на обеспечение процессов предоставления мер социальной поддержки сократятся", - добавила вице-премьер.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 1 марта сообщил, что в России появится единая цифровая платформа для автоматического предоставления мер социальной поддержки. По словам премьера, уже в этом году не менее чем в семи пилотных регионах будет запущен эксперимент, в рамках которого начислением региональных мер социальной поддержки займется Пенсионный фонд РФ.