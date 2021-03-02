Мишустин поручил решить проблемы с мобильной связью в малых населенных пунктах

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать вопрос обеспечения мобильной связью населенных пунктов, где проживают до 100 человек. Как сообщает во вторник пресс-служба правительства, такое поручение глава кабмина дал по итогам своей поездки в Псковскую область 18 февраля.

"К 1 апреля Минцифры предстоит проработать вопрос обеспечения мобильной связью населенных пунктов, где проживают от 20 до 100 человек. Эти поручения появились после разговора главы правительства с председателем Псковской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николаем Груздовым. Он пожаловался, что в небольших населенных пунктах в ряде районов мобильная связь неустойчива, а порой вообще отсутствует", - отметили в кабмине.

Также министерство в этом году должно обеспечить установку базовых станций в 10 населенных пунктах Псковской области: Маево, Линово, Жадрицы, Макушино, Стехново, Руново, Шилово, Плессы, Гаврово и Дуброво.

Еще одно поручение Мишустин дал Минздраву и Минтруду. Они должны до 1 апреля проанализировать, как используется автотранспорт, который регионы приобрели в рамках федерального проекта "Старшее поколение" для доставки в больницы пожилых людей, живущих в сельской местности. По итогам этой работы ведомствам предстоит актуализировать действующие рекомендации, чтобы такая техника использовалась более эффективно.

"Во время посещения строящегося в Пскове "Социального городка" и беседы с представителями общественности Мишустин заверил, что программа по социальному транспорту будет не только реализовываться дальше, но и масштабироваться", - напомнили в правительстве.