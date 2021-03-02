Победитель конкурса "Лидеры России" представил Силуанову проект благоустройства Волгограда

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Победитель конкурса "Лидеры России", депутат гордумы Волгограда Руслан Морозов рассказал наставнику, министру финансов РФ Антону Силуанову о своем плане благоустройства центра Волгограда. Об этом сообщила во вторник пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"Морозов представил наставнику проект реконструкции центра Волгограда с точки зрения увеличения туристических потоков и повышения доходности городского бюджета за счет привлечения к этому различных инвестиционных проектов", - отмечается в сообщении.

По словам Силуанова, общение в рамках программы "Наставничество", которая действует для победителей конкурса "Лидера России", позволяет посмотреть на привычные вопросы совершенно под другим углом. "Руслан четко формулировал свои ожидания от нашего взаимодействия, представил хорошо проработанные идеи. В финансовой сфере нужны талантливые управленцы, которые могут предложить неординарные решения проблем, новые подходы. В первую очередь потребность в таких специалистах существует на региональном и муниципальном уровнях. Нужны люди, которые помогут привлечь в регионы инвестиции, осознающие, что финансы - это важнейший инструмент развития экономики, государства, повышения уровня жизни граждан", - приводятся в пресс-релизе слова Силуанова.

В свою очередь Морозов отметил, что основная задача проекта - запустить лучшую на сегодня практику благоустройства небольших территорий, которую можно будет масштабировать по всей стране. В частности, планируется создание прогулочного променада, который может трансформироваться в ярмарочную зону. Также в городском саду планируется создание детской зоны, спортивного кластера, площадки для йоги, тихого парка с фонтанами и прудами. "Отдельное внимание планируем уделить зоне фудкортов, а также устройству аванплощади, детской зоны и открытой сцены для проведения творческих мероприятий", - приводятся в сообщении слова Морозова.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.