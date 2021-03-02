Кравцов сообщил, что ограничения для очного обучения в школах будут применять точечно

БАРНАУЛ, 2 марта. /ТАСС/. Ограничения, введенные в период пандемии для очного обучения в школах, будут точечно сохраняться в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом журналистам во вторник сообщил министр просвещения Сергей Кравцов во время рабочей поездки в Алтайский край.

"Никогда дистанционные технологии не заменят традиционное обучение. 1 сентября школьники вернулись за парты, и сегодня, в том числе и в Алтайском крае, дети учатся очно, так же как и в других регионах, - сказал министр. - Вынужденные меры будут применяться точечно в зависимости от эпидемиологической ситуации".

По его словам, разрабатываемая в настоящий момент цифровая среда направлена на то, чтобы дополнить традиционную систему образования. Он уточнил, что имеет в виду верифицированный электронный контент. Кравцов пояснил, что в период пандемии педагоги столкнулись с тем, что часть имеющихся электронный программ не соответствовали образовательным стандартам, а также содержали определенные ошибки. "Поэтому мы приняли решение в помощь учителю, который ведет традиционный урок в классе, использовать цифровые технологии, для того чтобы объяснить ту или иную тему более наглядно, завлечь учеников", - добавил он.

Кравцов рассказал, что к концу 2020 года каждая школа была проанализирована на наличие интернета и уровень использования информационных технологий. Он уточнил, что разработанный совместно с Минцифры план предполагает к концу года обеспечить все городские школы интернетом со скоростью 100 мегабит в секунду, а все сельские - 50 мегабит в секунду. Средства на эти цели запланированы по линии цифрового ведомства. "До конца 2021 года эта задача должна быть решена", - заключил министр.