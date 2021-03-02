Россия проверит готовность Киргизии к участию в программе "Путешествию без COVID"

БИШКЕК, 2 марта. /ТАСС/. Российские специалисты проверят готовность Киргизии к присоединению к программе "Путешествию без COVID". Как сообщила во вторник пресс-служба киргизского кабмина, договоренность об этом была достигнута в ходе состоявшейся в Москве встречи первого вице-премьера республики Артема Новикова с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком.

"Стороны детально проговорили вопрос участия Кыргызской Республики в российской программе "Путешествую без COVID". Была достигнута договоренность о проведении оценки соответствия кыргызских медицинских лабораторий требованиям Российского потребительского надзора для участия в данной программе. Ожидается, что указанное решение позволит отменить необходимость получения основания для въезда кыргызских граждан на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на встрече также обсуждался весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе реализация договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств во время визита киргизского лидера Садыра Жапарова в Москву 24-25 февраля.

"Стороны подчеркнули важность углубления сотрудничества в сфере образования, в частности достигнута договоренность об увеличении бесплатных квот на обучение кыргызстанских студентов в российских вузах и увеличения числа школьных учителей из Российской Федерации по программе "Российский учитель за рубежом", - отмечает пресс-служба.

Платформа "Путешествию без COVID" упрощает для жителей стран ЕАЭС процедуру перемещения между странами, при этом обеспечивая соблюдение действующих требований. Помимо информации о действующих в той или иной стране союза санитарно-эпидемических правилах и нормах приложение содержит список верифицированных лабораторий и дает возможность ответственным лицам проверять результаты теста при въезде как визуально (зеленый цвет QR-кода "свежего" теста), так и с помощью стандартного считывателя QR-кодов на любом смартфоне. Приложение разработано Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития. На данный момент в этом проекте принимают участие Белоруссия и Армения, а Казахстан и Киргизия могут подключиться к нему. Это дает возможность въезжать в Россию через воздушные пункты пропуска, предоставив отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию, отображаемый в мобильном приложении.

По последним данным, в Киргизии, в которой проживают около 6,5 млн человек, выявлено более 86 тыс. инфицированных коронавирусом, 83 тыс. из которых выздоровели и почти 1,5 тыс. человек кончались. С начала нынешнего года в стране наблюдается снижение суточного прироста числа инфицированных, выявляется от 20 до 60 человек в день.