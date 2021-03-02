Норвежский политик призвала власти подумать о приобретении "Спутника V"

ХЕЛЬСИНКИ, 2 марта. /ТАСС/. Норвегии стоит самостоятельно ознакомиться с российской вакциной "Спутник V" и подумать о ее приобретении, а не просто ждать одобрения препарата в ЕС. Такое мнение высказала во вторник председатель парламентской фракции норвежской Партии центра Марит Арнстад в газете Klassekampen .

"Думаю, что Норвегия должна попытаться получить эту вакцину. Русские хотят запросить ЕС об одобрении. Норвежское агентство лекарственных средств тоже должно изучить эту вакцину самостоятельно, а не просто ждать ее рассмотрения со стороны ЕС", - отметила она.

По ее мнению, возможное использование Норвегией "Спутника V" не следует рассматривать в политическом контексте с точки зрения улучшения отношений с РФ. "Нам не следует смотреть на вакцину в таком политическом плане. Важно, чтобы она была безопасной и хорошо работала", - подчеркнула политик.

В страну поступают вакцины от американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также британско-шведской AstraZeneca. Вакцинация населения началась в Норвегии в конце декабря 2020 года.