В Австрии после прививки Pfizer и BioNTech умер 41 человек

ВЕНА, 2 марта. /ТАСС/. Надзорная служба Австрии получила информацию о 41 случае смерти людей, которые произошли после прививки от коронавируса вакциной консорциума Pfizer - BioNTech, но связь с препаратом не установлена. Об этом говорится в распространенном докладе Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения за отчетный период с 27 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года.

"Федеральному ведомству по безопасности в сфере здравоохранения было сообщено о 41 смертельном случае близком по времени к прививке от COVID-19 (все Pfizer - BioNTech)", - говорится в докладе.

Согласно документу, "у троих пациентов в результате заключения о вскрытии была исключена связь с прививкой". "У 11 человек вакцинация пришлась на время инкубационного периода заболевания COVID-19, во время которого пациенты умерли. Еще 19 человек ранее имели серьезные заболевания, предположительно, ставшие причиной смерти. Другие восемь случаев еще уточняются или не удалось получить никакой дополнительной информации. Пока нет фактов связи с вакциной, выяснения продолжаются", - отмечается в отчете.

Побочные эффекты

В Австрии с начала вакцинации от нового коронавируса было зарегистрировано 6 676 сообщений о предположительных побочных эффектах после прививки. Самая большая доля из них приходится на препарат AstraZeneca.

Вакцинация от коронавируса в Австрии началась в декабре 2020 года. Для нее в настоящее время используются препараты компаний Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca. Всего за отчетный период в Австрии в электронном паспорте вакцинации зарегистрировано 620 927 привитых человек. Согласно документу, основная доля предположительных побочных эффектов относится к ожидаемым реакциям на прививку, которые описаны при клинических исследованиях соответствующих препаратов: головные боли, повышение температуры, слабость, боли в области укола.

Так, в настоящее время в Австрии всего препаратом AstraZeneca было сделано 75 010 прививок, после которых поступило 3 574 сообщения о побочных эффектах (в соотношении почти 48 сообщений на 1 тыс. прививок). Препаратом Pfizer-BioNTech - 527 114 прививок, после которых последовало 2 929 сообщений о различных реакциях (в соотношении почти шесть сообщений на 1 тыс. прививок). Препаратом Moderna - 18 803 прививки, после которых было 173 сообщения о побочных эффектах (почти 10 сообщений на 1 тыс. прививок).

"Вакцина AstraZeneca демонстрирует очевидно более высокий показатель, чем вакцины Pfizer-BioNTech или Moderna", - говорится в докладе. Большинство побочных эффектов проходило в легкой и умеренной форме, после чего они исчезли в течение нескольких дней. "В дополнение можно предположить, что освещение в СМИ этой вакцины за последние несколько дней и недель повысило чуткость для сообщений о предполагаемых побочных эффектах и реакциях на вакцину", - говорится в отчете.

В новость были внесены изменения (16:46 мск) - добавлена дополнительная информация.