В России начали распространять памятку по безопасной перевозке детей в автомобилях

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Росстандарт и общественная организация "Совет матерей" разработали и начали распространение методички для водителей и родителей о безопасной перевозке ребенка в автомобиле, говорится в сообщении ведомства.

Памятка содержит информацию о требованиях и правилах по перевозке детей, наглядно представляет виды безопасных удерживающих устройств и суррогаты, разъяснения по сертификации данного вида продукции. Также в ней приведена статистика и мнение специалистов по этому вопросу, прописаны штрафы за использование и продажу опасных удерживающих устройств, даны рекомендации по подачам жалоб при продаже опасных устройств.

"Разработка и выпуск методички призваны помочь координации усилий по удалению с рынка сомнительной продукции, представляющей реальную угрозу детям", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в Росстандарте, уже началось распространение методички в поликлиниках и на автозаправках. Также ее планируется распространять среди региональных и федеральных министерств просвещения, ассоциаций перевозчиков, ассоциаций розничной торговли, на различных мероприятиях и выставках.

В этом году Росстандарт планирует провести испытания примерно 40 образцов детских удерживающих устройств на предмет их соответствия требованиям безопасности.

Методичка была разработана Росстандартом совместно с Общероссийской общественной организацией поддержки материнства и детства "Совет Матерей" и при поддержке ГУОБДД МВД России в рамках информационного проекта "Российским дорогам - безопасные автомобили".