В Удмуртии образовали 10 муниципальных округов

ИЖЕВСК, 2 марта. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Удмуртии на сессии во вторник приняли в двух чтениях республиканские законы о создании 10 муниципальных округов, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Сегодня на втором заседании тридцатой сессии Госсовета депутаты в двух чтениях приняли законы Удмуртской Республики, регламентирующие объединение муниципальных образований, образованных на территории районов республики и наделенных статусом сельских поселений, и создание 10 новых муниципальных округов", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что теперь в Удмуртии появились муниципальные округа "Алнашский район", "Воткинский район", "Дебесский район", "Игринский район", "Кезский район", "Можгинский район", "Сарапульский район", "Селтинский район", "Сюмсинский район" и "Юкаменский район".

Новая система организации местного самоуправления предусматривает централизацию управленческого аппарата и оптимизацию расходования средств муниципального бюджета, а также единую документационную базу. В своих выступлениях главы районов Удмуртии отметили, что предложения об образовании округов в абсолютном большинстве были поддержаны депутатами сельских поселений и райсоветов. Представители муниципальных образований подчеркнули эффективность централизации управленческого аппарата и повышения ответственности руководителей округов, что будет, по их мнению, способствовать более оперативному принятию решений, важных для людей.

"Образование муниципального округа - это возможность оперативно решать стоящие перед районом задачи, консолидация муниципального имущества и коммунальной инфраструктуры, дорожной сети. В одних руках будут консолидированы все бюджетные средства, что значительно облегчит исполнение бюджета, в том числе и муниципальные закупки. Преобразование не повлечет неудобств для жителей района", - цитирует пресс-служба главу Алнашского района Алексея Семенова.

В свою очередь глава Воткинского района Илья Прозоров добавил, что объединение позволит уменьшить документооборот, исключить дублирование функций, когда, например, органами власти разных уровней принимаются одинаковые решения, которые необходимы для функционирования района и поселений.

О реформе

В сентябре 2019 года глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что власти нескольких районов в ближайшее время намерены выйти с инициативой создания муниципальных округов. Это, по мнению руководителя региона, позволит в том числе сократить расходы на работу депутатского и административного корпусов. Позднее заместитель председателя правительства региона Анатолий Строков заявил, что идею поддержали более 10 районов, а в Госсовете отметили, что первые округа могут появиться в республике к 2021 году. При этом средства, сэкономленные за счет административной реформы, останутся в бюджетах сел и поселений, заверил Бречалов.