Спортсмены приспособили дальневосточные гектары в Приамурье под лыжные трассы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 марта. /ТАСС/. Спортсмены из поселка Новобурейский в Амурской области оформили четыре дальневосточных гектара, чтобы сохранить лыжную трассу, на которой когда-то тренировался олимпийский чемпион Сергей Савельев. В память о знаменитом земляке лыжники проводят областные соревнования, учат детей и взрослых основам лыжного спорта, организуют сборы по общей физподготовке спортсменов, сообщила в среду ТАСС одна из владельцев гектаров, Александра Михайлова.

"Лыжные трассы в Новобурейском были проложены давно, на них еще тренировался олимпийский чемпион Сергей Савельев, и для нас было принципиально их сохранить. Для этого мы с единомышленниками, создав некоммерческую организацию, оформили на себя четыре дальневосточных гектара", - рассказала Михайлова.

Новобурейский на лыжах

Поселок Новобурейский находится в 200 км от Благовещенска, в нем живут почти 7 тыс. человек. Здесь в 1948 году родился будущий олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Сергей Савельев. На Олимпиаде в Инсбруке в 1976 году спортсмен стал лучшим на дистанции 30 км. В Новобурейском этот вид спорта начал популяризировать и поддерживать глава поселка Андрей Новокрещенов.

"В 2018 году Андрей Новокрещенов был убит, и появились предпосылки, что территория с трассами, на которых тренировался еще Сергей Петрович Савельев, будет использоваться под другие цели. Спасением стало создание автономной некоммерческой организации "Бурейский любительский клуб лыжников им. Новокрещенова" и вступление в программу "Дальневосточный гектар", - добавила Михайлова.

Помимо лыжных трасс, на гектарах расположена скромная инфраструктура - вагончик для хранения инвентаря. В нем же лыжники могут переодеться и погреться. Но, по словам Михайловой, этого мало. "Мы будем рады, если нашим проектом заинтересуется инвестор: здесь можно сделать полноценную круглогодичную базу для тренировок и сборов спортсменов, подготовки к сдаче нормативов ГТО, а также отдыха жителей и гостей Новобурейского", - сказала собеседница агентства.

Интерес соседей

Федерация лыжного спорта Амурской области и районная администрация поддерживают сообщество лыжников в поселке Новобурейский. Организации помогли в написании заявки на грант для приобретения инвентаря, помогают в проведении соревнований - например, с размещением спортсменов из других городов и регионов.

"Наши соревнования интересны не только амурчанам, но и жителям соседних регионов: количество их участников за последние годы увеличилось примерно в пять раз. Нашими стартами начали интересоваться представители команд не только из городов Дальнего Востока, но и из Сибири. В этом году, например, спортсмены из Новосибирска досадовали, что поздно узнали о "Савельевских петлях", но в следующем году поездку запланируют", - сказала собеседница агентства.

Спортсмены из Якутии, которые в середине осени закрывают "домашний" лыжный сезон и продолжают его в регионах с более мягким климатом, готовы приезжать в Приамурье на сборы. "Говорят, что для них это удобный вариант. А о трассе отзываются, как об интересной и рабочей", - добавила Михайлова.

Руководитель лыжного клуба не сомневается, что если лыжный спорт в районе будет развиваться и возникнет "земельный вопрос", для его решения вновь прибегнут к программе "Дальневосточный гектар".

"Развивая спорт в районе, мы развиваем и туризм. Например, для участников последних соревнований при содействии администрации была организована экскурсия на Нижне-Бурейскую гидроэлектростанцию. Также мы уверены, что "Савельевские петли" станут брендом Бурейского района", - заключила Михайлова.

О программе

Программа "Дальневосточный гектар" позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке. С марта 2019 года гектар могут получать и участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. По мнению вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева, развитие программы будет стимулировать создание более ста новых населенных пунктов в макрорегионе. Всего за время действия программы земельные участки в ДФО взяли почти 84 тыс. человек.

По данным правительства Амурской области, с начала работы программы в регионе оформлено 7,5 тыс. бесплатных земельных участков, из которых 3,5 тыс. активно осваивают. Владельцы дальневосточных гектаров занимаются фермерским хозяйством, строят дома, развивают туризм. Для бесплатного предоставления в регионе доступно более 14 млн га земель.