В Хабаровском крае на зарплаты бюджетникам дополнительно направят 1,3 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 3 марта. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае направят на повышение зарплат работникам бюджетной сферы более 1,3 млрд рублей в 2021 году. Об этом сообщили ТАСС в комитете по труду и занятости населения правительства региона.

"На повышение зарплат бюджетникам на 2021 год дополнительно предусмотрено в краевом бюджете 1 млрд 340 млн рублей", - сказали в комитете.

Речь идет об увеличении зарплат для социальных работников, учителей, врачей, уточнили в комитете, добавив, что выполнение указов президента РФ в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы является приоритетным в работе региональных властей. За 2020 год зарплата увеличилась от 3% до 19% по разным категориям в сравнении с 2019 годом.

"По итогам 2020 года средняя заработная плата социальных работников составила 45 188 рублей или 100% спрогнозированного среднемесячного дохода от трудовой деятельности (45 055 рублей). 102% составила средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения - 46 282 рубля - и работников учреждений культуры - 46 273 рубля. Среднемесячная зарплата педагогов образовательных учреждений общего образования составила 48 254 рубля или 107% целевого показателя", - уточнил агентству глава комитета Константин Виноградов.

В связи с дополнительными выплатами, введенными в прошлом году медикам за работу с коронавирусными больными, средняя заработная плата врачей составила свыше 101 тыс. рублей или 225%, среднего медицинского персонала - более 54 тыс. рублей, младшего - свыше 50 тыс. рублей.

В феврале тема оплаты труда бюджетников стала центральной на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Глава государства подчеркнул, что майский указ "никто не отменял" и "все его положения обязательны к исполнению". Президент заявил, что оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой, и, осуществляя контроль за ситуацией, необходимо учитывать доходы каждого конкретного специалиста, "а не только усредненные показатели". Путин попросил правительство и представителей субъектов РФ "крайне внимательно изучить положение дел с уровнем заработных плат бюджетников вообще во всех сферах и регионах страны", признав, что это непростая работа, но ее необходимо выполнить.